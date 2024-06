COŞKU VE ÖZGÜRLEŞME

Coşkulu olmak için an'da kalmak, geçmiş ve gelecekten özgürleşmek gerekmektedir. Coşku, şu an'da kalmakla ilgilidir. An'da kalınca coşkulu olmayı deneyimleyeceksiniz. Coşkulu olduğunuzda farkındalık yükselir ve gerçeği deneyimlersiniz.

Coşku fiziksel veya zihinsel düzeye ait değildir; duygusal ve ruhsal düzeye aittir. Yani coşku denilen olgu ruhtan gelir ve duygular aracılığıyla ortaya çıkar. Coşkuyu hissetmek ve yaşamak gerekir. Coşkuyu hissetmek için an'da kalmak gerekir. Oysa düşünce an'da gerçekleşmez çünkü her düşündüğünüz an düşünce geçmişe aittir. Tüm düşünceler geçmişe aittir.

Coşkunun doğası coşkudur yani coşku var olmak demektir. Olduğunuz şey olduğunuzda varoluşu deneyimleyecek ve varoluşla uyum içinde olduğunuzu deneyimleyeceksiniz. Coşkulu olmak için var olmak gerekmektedir.

"Coşkulu Olma Sanatı" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program sekiz çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada coşkuya nasıl ulaşılabileceği ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Aslında herkes coşkuyu içinde taşımaktadır. Coşkunun filizlenmesi için doğal olmak, kendin olmak, olmadığın şey olmamak gerekir. Bu koşullar sağlandığında coşku çiçekleri açmaya başlar. Dünya Değişim Akademisi'nde "Coşkulu Olma Sanatı" Değişim Programı sayesinde negatif düşüncelerden arınacak ve onları pozitife dönüştürerek mutlu ve coşkulu olacaksınız.

Her gün uygulanan değişim ve tekâmül teknikleri sayesinde düşüncelerden özgürleşerek coşkulu olabileceksiniz. Öz varlığınızı deneyimleyerek tüm ikilikleri alacaksınız. 'Gerçek'le temasa geçerek egoyu aşacaksınız. Böylece bencillik de buharlaşacaktır. Tüm acılardan özgürleşmenin yolu coşkulu olmaktır; bu hale de ancak ve ancak değişim sayesinde ulaşılır.

Neval Kütük

Değişim Uzmanı

Dünya Değişim Akademisi

www.dunyadegisimakademisi.com.tr

[email protected]