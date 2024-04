TESLİMİYET FARKINDALIĞI

Teslimiyet içinde olan varoluşsal insan bir an mutludur, bir sonraki an ise daha da mutludur. Bir an güven dolu, bir sonraki an ise daha da güven doludur. Teslimiyet içinde olunduğunda değişim olumlu yönde ilerler.

Hem yaşam hem de insan sürekli değişir; eğer insan değişmek istemezse hayal kırıklığına uğrar çünkü yaşam akışına karşıdır. Yaşam akıntıya karşı yüzmemek, kendini akışa bırakmak ve akıntıyla birlikte akmaktır. Teslimiyet içinde olan insan, yaşamla birlikte akar ve yaşamla mücadele etmez. O, varoluşa her an şükreder.

Dünya Değişim Akademisi’nde "Teslimiyet Sanatı" Değişim Programı sayesinde birey, mutlak teslimiyet içinde olur. Bireyin bireyselliği, hayatı, güveni ve şefkati zenginleşir. Birey, kabulleniş ve birlik içinde var olduğunu hisseder. Teslimiyet sayesinde birey, her an mutlu ve huzurlu olur. Yaşama güvenen, ona teslim olur çünkü hayat güvenmek demektir.

"Teslimiyet Sanatı" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program sekiz çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada gerçek teslimiyetin nasıl olması gerektiği ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Yalnızca mutlak teslimiyet sayesinde birey, bu dünyanın ebedi evi olmadığını ve ölümün ötesinde bir yaşam olduğunu anlar. Bu farkındalık sayesinde teslimiyet yoluna sarsılmaz güven gelişir. Böylece tüm sorunlar çözülür ve birey, kendini akışa bırakır.

Eğer birey, bir soruna ve engele düşmanca davranmazsa yani onu kabul ederse çözüm de hemen gelir. Tüm dertlerin çözümü teslimiyettir. Birey, nefret hissettiğinde onu dinleyince sevgi kapıları açılır. Yine birey, kıskançlık hissettiğinde onu dinleyince takdir kapıları açılır. Böylece teslimiyet farkındalığı gelişir ve birey, sorunlarına bireysel çözümler bulur.

Neval Kütük

Değişim Uzmanı

Dünya Değişim Akademisi

