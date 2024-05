YALNIZLIK PSİKOLOJİSİ

Yalnızlık çeken insan yalnızlıkla baş etmeyi öğrenmelidir. Bu yolda ilk adım değişimdir. Değişim gerçekleşince yalnızlıktan tekbaşınalığa bir sıçrama gerçekleşecek. Kimse yalnız değildir ama insan yalnızlık acıları çekmek yerine tekbaşınalık hazzı yaşayabilir.

Eğer birey, yalnızlıktan kurtulmak istiyorsa farklı şeyler yapmalıdır çünkü sürekli aynı şeylerin yapılması aynı sonuçları doğuracaktır. Tekamül ve değişim teknikleri sayesinde kökten bir dönüşüm gerçekleşecektir. Birey kendi olunca yalnızlıktan zevk almaya başlayacaktır. Yalnız başına olmayı bilen insan asla yalnızlık acıları çekmez. Tekbaşınalığın muazzam hazzını yaşayan birey varoluşsal aşkı yaşar ve varoluşla uyum içinde olur.

Dünya Değişim Akademisi’nde "Yalnızlığı Aşma Sanatı" Değişim Programı sayesinde birey, kendisini bularak kendisini keşfedecek. Kendisini bulan kişi kendisini herşeyiyle kabul eder; böylece onu kalabalık ve yalnızlık rahatsız etmez.

"Yalnızlığı Aşma Sanatı" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program sekiz çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada yalnızlığın nasıl tekbaşınalığa dönüşmesi ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Her gün uygulanan değişim ve tekamül teknikleri sayesinde birey, sessizliğin sonsuzluğuna dalabilir ve tek başınalık hazzı sayesinde de bireyin hayatı kutlamaya dönüşür. "Yalnızlığı Aşma Sanatı" Değişim Programı sayesinde birey, yalnızlık ve kalabalık olguları arasında gidip gelerek her iki olguyu da kucaklar.

Kendini bulmak için bireyin yalnızlığa ihtiyacı vardır çünkü yalnızca yalnızlıkta özüyle iletişim kurabilir. Böylece kendisi olup ve kendisini bulur. Bu da en önemli ihtiyaçtır ve bu ihtiyaç da yalnızca değişim sayesinde gerçekleşir.

Neval Kütük

Değişim Uzmanı

Dünya Değişim Akademisi

www.dunyadegisimakademisi.com.tr

