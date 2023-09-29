Edirne Yeşilay Spor Kulübü Bulgaristan’a Bisiklet Turu Düzenledi

Edirne Yeşilay Spor Kulübü'nün, 22-25 Haziran 2023 tarihleri arasında Batı Trakya’da düzenlediği 1. etap bisiklet turunun ardından, 2. etap rotası Bulgaristan oldu. Edirne Selimiye Meydanından pedal çevirmeye başlayan sporcular 22-26 Eylül 2023 tarihleri arasında, 5 gün 4 gece boyunca yaklaşık 500 km’lik etap süresince Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan çıkarak Yanbolu, İslimye, Yeni Zağra, Eski Zağra, Filibe, Hasköy şehirlerinde mola vererek Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda dönüş yaptılar.

Bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek için 500 km pedal çevirdiler

Yeşilay Marmara 1. Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç başkanlığında, 5 sporcu 5 gün boyunca 500 kilometre pedal çevirdi. Mola verilen şehirlerde sporcular; Bulgaristan Yeşilayı'nı, Filibe Başkonsolosluğunu, Filibe Belediyesini, İl Müftülüklerini ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, bilgi alışverişinde bulundular. Bulgaristan Yeşilay Başkanı Ahmet Pehlivan’dan yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldılar.

Bisiklet sporunu bir yaşam tarzı olarak benimseyen ve toplum yararına çalışmalar yürüten Edirne Yeşilay Spor Kulübü sporcuları, Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadele mesajları ve bilinç oluşturma çalışmalarını Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımız ve Bulgar yetkililerle paylaştılar. Edirne Yeşilay Spor Kulübü, bisikletin yanı sıra judo başta olmak üzere masa tenisi ve izcilik branşlarında faaliyetler yürütüyor.