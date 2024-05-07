Mezoterapi Nedir? Mezoterapinin Faydaları ve Uygulama Alanları Nelerdir? Uzmanı Yanıtladı

Mezoterapi, cilt yenileme ve çeşitli estetik sorunların tedavisi amacıyla geliştirilmiş bir dermatolojik ve kozmetik tedavi yöntemidir. İlk kez 1952 yılında Fransız doktor Michel Pistor tarafından uygulanmaya başlanmış olan bu yöntem, özellikle cilt sağlığını iyileştirmek ve çeşitli cilt problemleri üzerinde etkili olmak üzere tasarlanmıştır.

Mezoterapi Nasıl Çalışır?

Mezoterapi işlemi, genellikle vitamin, mineral, aminoasit ve enzimlerin karışımını içeren özel çözümlerin derinin orta katmanına (mezoderm) mikro iğneler aracılığıyla enjekte edilmesi işlemidir. Bu yöntemle, cilt altına uygulanan aktif maddelerin doğrudan problemli bölgeye ulaşması sağlanarak, daha hızlı ve etkili sonuçlar elde edilir. Bu tedavi, cildin yenilenmesine, elastikiyetinin artırılmasına ve genel görünümünün iyileştirilmesine yardımcı olur.

Mezoterapinin Faydaları Nelerdir?

Mezoterapi, birçok farklı cilt sorunu için uygulanabilen çok yönlü bir tedavidir. İşte mezoterapinin sağladığı bazı önemli yararlar:

Cilt Yenilenmesi: Mezoterapi, ciltteki kolajen üretimini teşvik ederek, cildin daha sıkı ve genç görünmesini sağlar.

Mezoterapi, ciltteki kolajen üretimini teşvik ederek, cildin daha sıkı ve genç görünmesini sağlar. Nemlendirme: Deri altına enjekte edilen vitamin ve mineraller, cildin daha derin katmanlarına nüfuz ederek cildi yoğun bir şekilde nemlendirir.

Deri altına enjekte edilen vitamin ve mineraller, cildin daha derin katmanlarına nüfuz ederek cildi yoğun bir şekilde nemlendirir. Yağ Çözülmesi: Özellikle selülit tedavisinde etkili olan mezoterapi, yağ birikintilerinin çözülmesine yardımcı olur ve daha pürüzsüz bir cilt yapısı sağlar.

Özellikle selülit tedavisinde etkili olan mezoterapi, yağ birikintilerinin çözülmesine yardımcı olur ve daha pürüzsüz bir cilt yapısı sağlar. Saç Dökülmesinin Önlenmesi: Saç dökülmesi problemlerine karşı da kullanılan mezoterapi, saç köklerini güçlendirir ve saçların daha sağlıklı uzamasını teşvik eder.

Kimler Mezoterapi Yaptırabilir?

Mezoterapi, genellikle ciddi bir sağlık sorunu olmayan ve lokalize cilt sorunları yaşayan kişiler için uygundur. Ancak her tedavi yöntemi gibi, mezoterapinin de bazı kontrendikasyonları vardır. Örneğin, kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler, hamile veya emziren kadınlar ve bazı kronik hastalıkları olan kişiler mezoterapi yaptırmadan önce doktorlarına danışmalıdır.

Mezoterapi Seansları ve Süreç

Mezoterapi seansları, uygulanan bölge ve sorunun ciddiyetine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Genellikle 4-6 seans arasında uygulanan mezoterapi, her seans arası 1-2 hafta olacak şekilde planlanır. Her bir seans yaklaşık 20-30 dakika sürer ve işlem sonrası hafif kızarıklık veya şişlik oluşabilir, ancak bu yan etkiler genellikle kısa sürede kaybolur.

Mezoterapi, modern dermatoloji ve estetik tıbbın sunduğu yenilikçi yöntemlerden biri olarak, hem sağlık hem de güzellik bakımından önemli faydalar sağlamaktadır. Eğer siz de cilt sağlığınızı iyileştirmek ve estetik kaygılarınıza çözüm bulmak istiyorsanız, mezoterapiyi düşünebilirsiniz. Ancak unutmayın, her türlü tıbbi işlem öncesinde mutlaka bir sağlık profesyoneli ile görüşmelisiniz.

Mezoterapinin Faydalarını Uzmanı Yanıtladı

Günümüzde yüz, cilt ve saç sağlığı hem kadınlar hem de erkekler için oldukça gündemde olan bir konu. Kozmetik sektörüne karşı duyulan ilginin giderek artması, bu alandaki uygulamalar ve tedavileri son hızla çeşitlendirmeye devam ediyor diyen Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Merve Genç, “Kozmetik dermatolojideki gelişmelerden biri de mezoterapi yöntemi. Mezoterapi, tedaviden daha yüksek verim almak için ilaç veya benzeri formülasyonların ince iğneler yardımıyla direkt sorunlu bölgeye veya normalden daha yakınına ulaştıran ve cerrahi olmayan bir uygulamadır. Cilt problemlerinin giderilmesi, cildi gençleştirme, selülit tedavisi, saç dökülmesi veya vücut şekillendirme gibi farklı alanlarda bu yöntemden faydalanılır. Örneğin deri altına enjekte edilen vitamin veya bitki özleri gibi maddelerle cilt hücreleri uyarılır, daha sağlıklı ve canlı bir görünüm çok hızlı bir şekilde elde edilebilir” açıklamasında bulundu.

Mezoterapinin ilk olarak damar sorunlarının tedavisi için kullanıldığını ancak zamanla kozmetik amaçlarla tercihinin daha çok yaygınlaştığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Merve Genç, “Mezoterapinin hızlı etki gösteren bir işlem olması ve bilinirliğinin artmasıyla birlikte bu işlem pek çok kurum ve kuruluş tarafından uygulanıyor. Ancak uygun olmayan ortamlarda veya uzman olmayan kişiler tarafından yapılan uygulamalar; bulantı, kusma, ağrı, ödem ve kaşıntı gibi yan etkilere yol açabilir. Hatta enfeksiyon, hiperpigmentasyon veya deri altı nodülleri gibi çok ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bu yüzden mezoterapinin güvenilir ve alanında uzman kurumlarda yaptırılması gerekir” ifadelerini kullandı.

Tütün kullanımı yöntemin başarısını düşürüyor

Mezoterapi işlemine karar verilmeden önce hastanın cilt yapısının ve şikayetlerinin detaylıca incelendiğini hatırlatan Dr. Merve Genç, “Hasta oluşabilecek yan etkiler konusunda bilgilendirilir. İşlemin yapılacağı bölge ve uygulama yöntemine bağlı olarak lokal anestezi tercih edilebilir. Mezo-gun adı verilen özel cihazlar kullanılarak farklı teknikler yardımıyla mikroenjeksiyon gerçekleştirilir. İstenen sonuç ve mevcut şikayetlere bağlı olarak vitamin, hyaluronik asit, antioksidan gibi aktif içerikler tek başına veya karışım şeklinde uygulanır. Deri katmanının derinlerine ulaşan reaktifler yüksek düzeyde etki sağlar. Bu yöntemle cerrahi uygulama olmadan bağ dokusunun uyarılması, yağ dokusunda değişiklikler yapılması, kan ve lenf dolaşımının artırılması mümkün olur. Sık tütün ürünü kullanımı ve yeterli güneş korumasının sağlanamaması gibi durumlar mezoterapi tedavisinin etkisini azaltabilir. Bu nedenle bu gibi davranışlardan kaçmak önemlidir” dedi.

Emziren anneler için uygun bir yöntem değil

Mezoterapinin oldukça etkili bir tedavi yöntemi olduğunu ancak herkesin kullanımına uygun olmadığının altını çizen Dr. Merve Genç, “Diyabet hastaları, herpes yaraları da dahil olmak üzere açık yaraları bulunanlar, skleroderma ve deri kalınlaşması sorunu yaşayanlar, cilt kanseriyle mücadele edenler, deri üzerinde aktif enfeksiyon sorunu bulunanlar, otoimmün veya bağışıklık sistemini baskılayan herhangi bir hastalığa sahip olanlar, epilepsi veya herhangi bir nörolojik hastalığı bulunanlar, hemofili ve kan pıhtılaşma sorunları yaşayanlar, kalp ilaçları kullananlar ek olarak hamile ve emziren anneler için uygulanabilir bir yöntem değildir” uyarısında bulundu.

Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Merve Genç, mezoterapinin kullanıldığı alanları ve faydalarını 8 maddede sıralıyor: