Çölyak hastalığı nedir? Çölyak Hastalığı tedavi yöntemleri nelerdir? İşte uzmanından Çölyak Hastalığı ile ilgili bilgiler

Çölyak hastalığı, gluten adı verilen bir proteine karşı gelişen kronik bir bağışıklık sistemi reaksiyonudur. Gluten, buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunur. Çölyak hastaları gluten aldığında, bağışıklık sistemi ince bağırsağın iç yüzeyine zarar vererek besinlerin emilimini olumsuz etkileyebilir. Bu durum çeşitli sağlık problemlerine yol açabilir.

Çölyak Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Çölyak hastalığının belirtileri kişiden kişiye değişiklik göstermekle birlikte, en yaygın görülenler arasında karın ağrısı, ishal, kilo kaybı, yorgunluk, kusma, şişkinlik ve gaz gibi sindirim sistemi ile ilgili sorunlar bulunmaktadır. Ayrıca, demir eksikliği anemisi, osteoporoz, baş ağrısı, ağız içinde yaralar ve cilt döküntüleri gibi belirtiler de hastalığın diğer göstergeleri arasındadır.

Çölyak Hastalığı Nedir?

Çölyak hastalığı, gluten proteine karşı gelişen bağışıklık tepkisi nedeniyle bağırsakların zarar görmesine yol açan otomatik bir hastalıktır. Hastalığın belirtileri arasında karın ağrısı, ishal, kilo kaybı, yorgunluk ve demir eksikliği anemisi bulunur. Ancak, bazı kişilerde belirgin semptomlar gözlemlenebilir.

Çölyak Hastalığının Tanısı Nasıl Konulur?

Çölyak hastalığının tanısı, hastanın belirtileri ve medikal öyküsü dikkate alınarak başlar. Tanı süreci genellikle kan testleri ile başlar; bu testlerde çölyak hastalığına özgü antikorların varlığı araştırılır. Pozitif veya şüpheli sonuçlar durumunda, kesin tanı koymak için ince bağırsak biyopsisi yapılabilir. Biyopsi, ince bağırsağın iç yüzeyinden küçük bir doku örneğinin alınıp mikroskop altında incelenmesi işlemidir.

Gluten Diyetinden Tamamen Uzak Durmak

Çölyak hastalığının en etkili tedavisi, glutensiz bir diyeti benimsemektir. Bu diyet, gluten içeren tüm gıdaların tüketimini kesinlikle yasaklar. Glutensiz diyet, çölyak hastalarının bağırsaklarının iyileşmesini sağlar ve semptomların azalmasına yardımcı olur.

Glutensiz Diyetin Temel Kuralları

Glutensiz diyet, buğday, arpa, çavdar ve bunlardan yapılan ürünlerin tüketimini içermez. Ayrıca, çapraz kontaminasyonun önlenmesi için yiyeceklerin hazırlanışına dikkat edilmesi gereklidir. Marketlerde glutensiz olarak etiketlenmiş ürünler tercih edilmelidir.

Türkiye’de hala teşhis alamayan 1 milyon çölyak hastası var

Çölyak Vakfı tarafından Dr. Schär Türkiye’nin desteği ile Ankara’da gerçekleştirilen Glutensiz Gala Yemeği, çölyaklılar ile ilgili farkındalığı artırmak ve çözüm üretmek için çalışan tüm paydaşları bir araya getirdi. Vakfın 1.kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Türkiye’de 150 binden fazla çölyak hastası ve hala teşhis alamayan 1 milyon civarında kişi bulduğuna dikkat çekilerek bu alanda farkındalığı artırmanın önemi paylaşıldı.

Türkiye’de glutensiz beslenmeyi yaygınlaştırmak, çölyak hastalığı hakkında farkındalığı artırmak ve ihtiyacı olan çölyaklı ailelere destek olmak amacıyla kurulan Çölyak Vakfı 1.kuruluş yıldönümünü Ankara’da düzenlediği Glutensiz Gala Yemeği ile kutladı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Çölyak Vakfı Kurucusu ve Başkanı Doçent Dr. Elif Bal Beşikçi “Bir yıl boyunca çölyakla ilgili farkındalığın artması, sağlıklı ve glutensiz beslenmenin yaygınlaşması için pek çok farklı alanda mücadele ettik. Okullarda, üniversitelerde, zincir marketlerde daha fazla glutensiz ürün ve menü bulunması için bakanlıklarımız ve bürokratlarımız ile iş birliği içinde çalıştık. Bu yıl defalarca makamlarını aşındırdığımız çok kıymetli devlet büyüklerimizin ve bürokratlarımızın, birlik ve beraberliğimizin bir simgesi olarak bugün aramızda olması Vakıf yönetimi olarak hem bize hem de çölyaklı ailelere büyük bir güç ve umut veriyor. Türkiye’de glutensiz beslenmeyi yaygınlaştırmak ve çölyak farkındalığını artırmak için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Etkinlikte konuşan Dr. Schär Turkey Genel Müdürü Özgür Erdoğan da 100 yılı aşkın süredir çölyak hastaları ve farklı beslenme ihtiyaçları olan bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla çalıştıklarını belirterek “Çölyak hastalığının ve glutensiz beslenme ihtiyacının hayat boyu süren bir yolculuk olduğunun farkındayız. Ürünlerimizle bu ‘kişisel’ anlarda sizlerle beraber olmak, bu yolculukta size bir tür ‘yoldaşlık’ yapmayı hedefliyoruz. Çölyak Vakfı, henüz 1. yaşını kutluyor olmasına rağmen, bizi bu amacımıza taşıyan bir iş ortağı oldu. Daha uzun seneler boyunca, birlikte nice güzel projelere imza atacağımıza inanıyoruz” dedi.

Türkiye’nin glutensiz gıda sektörüne liderlik eden sayılı ülkelerin arasında yer almasını istiyoruz

Glutensiz gıda sektörünün lideri olarak en temel hedeflerinin Schär ürünlerinin güvenilirliğini, lezzetini ve ulaşılabilirliğini sağlamak olduğunun da altını çizen Erdoğan “Geçen yıl İstanbul’da açtığımız fabrikamızda sadece glutensiz ürünler ürettiğimiz için, çapraz bulaş riskini tamamen ortadan kaldırmış oluyoruz. Sadece kaliteden değil, lezzetten de ödün vermiyor; glutenli ürünleri aratmayan lezzetteki ürünlerimizle rakiplerimizden ayrışıyoruz. Yerli üretim sayesinde de ürünlerimizi çok daha fazla kişiye, uygun fiyatlı bir şekilde ulaştırabiliyoruz. Amacımız, Türkiye’yi glutensiz gıda için de bir üs haline getirerek glutensiz gıda sektörüne liderlik eden sayılı ülkelerin arasında yer almasını sağlamak” dedi.

Çölyak hastalığı ile ilgili farkındalığın artırılmasına ve çözümler üreterek çölyaklıların hayatının kolaylaşmasına katkıda bulunan, TBMM 25. 26. Ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, TBMM 24., 25. ve 27. Dönem Kayseri Milletvekili ve TBMM Çölyak Hastalığı Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. İsmail Tamer, TBMM 25 ve 26. Dönem Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Metehan Karataş, üst düzey bürokratlar, rektörler, akademisyenler ve çölyaklı aileler katıldığı etkinlikte, Türk Gastroenteroloji Derneği adına konuşan Dr. Öğretim Üyesi Ali Karataş ile Gastroenterolog Doç Dr. Muharrem Taşkoparan konuklara çölyak hastalığı ve glutensiz beslenme ile ilgili son gelişmeleri aktardı.

Yemeğin ardından çölyaklıların hayatlarına dokunan, onların daha rahat ve konforlu yaşamasına destek olan Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı bürokratları ile üniversite öğrencisi çölyaklı gençlerin hayatlarına dokunan Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreteri ile İstanbul Teknik Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi ve Muş Üniversitesi rektör ve dekanlarına teşekkür plaketi taktim edildi.