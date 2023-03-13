Sevgili dostlar, iyi ya da kötü, başarılı ya da başarısız, olumlu ya da olumsuz her ne ise hayatını dolduran pek çok olayı insan kendi kaderi olarak yaşar.

Burada başlangıç ve sonuç, yine insanın kendisini etkileyen bir gelişmeler zinciridir ve hayatında yer alan süreci her yönüyle etkileyen bir ifade ortaya koyar. Bunun anlamı, kısa ya da uzun vadelerde “ İyi ki yapmışım veya keşke yapmasaydım. “ öykünmesidir..

Dolayısıyla çaba ve çalışmalarımızın boşa gitmesi veya hayatımıza yeni, olumlu deneyimler katması nedeniyle harcadığımız zamanı değerlendirmek olanağına sahip olabiliriz.

O halde geleceğimize yönelik planlarımız da o denli umut var olarak karşımıza çıkmakla birlikte, sürekli yükselme eğiliminde olan bir grafik bizi teşvik ve tembih eder. İzlediğimiz yolun isabetli olduğunu anlarız.

Geçen zamanımızı kapsayan çaba ve çalışmaların boşa gitmemesi az şey değildir..

Değerli okurlar, yukarıda çok kısaca ortaya koymaya çalıştığımız çaba, plan ve programların insanın kendi kaderiyle ilgili olması bu denli önemli ama eğer bu kader bir de başkalarının kaderiyle kesişiyorsa !.. İzleyeceğimiz yolun yalnızca bizi değil fakat başkalarını da mutsuz veya mutlu edeceğini hesap etmek boynumuzun borcu olarak karşımıza çıkar. Ödevimiz, kendimize biçeceğimiz rolün hammaddesidir. “ Önemsiz “ diyemeyiz, “ Sonra yaparım. “ diyemeyiz.

O halde ya göreve soyunmayacağız, ya da içinde bulunduğumuz konumun ve sorumluluğumuzun hakkını vereceğiz.

Konuyu biraz daha açacak olursak;

Kendimize biçtiğimiz görev başkalarını yönetmek önemini arz ediyorsa her zaman, her konuda bir kere değil, iki hatta üç kere düşündükten sonra harekete geçmek zorunluluğunu ortaya koyar. Dolayısıyla böylesi özellikleri ön planda tutarak hareket etmek başarıya giden yolu ve övgüyü bize açar. Altın değerinde olan kendine güven duygusunu pekiştirir, etkileşimi güçlü kılar…

Geçtiğimiz günlerde Millet İttifakında yaşanan kriz, bütün Türkiye’yi ilgilendiren motivasyon içeriğiyle, dünya yazılı ve görsel basın dünyasında sıcak haber olarak gündemleri alt üst etti.

Diken üstünde durmak ne ise, işte o oldu…

Ancak, kendi kaderleri başkalarının kaderiyle kesişenler fedakarlık ve feragati benimsemiş olmalıdır…

Esen kalın.