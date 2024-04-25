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Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı!

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Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı!
Emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyanlar 15.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Banka, emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 TL-15.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 15.000 - 20.000 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üstünde maaş alanlara ise 15.000 TL nakit promosyon imkanı sunuyor.

Emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyanlar 15.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Banka, emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 TL-15.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 15.000 - 20.000 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üstünde maaş alanlara ise 15.000 TL nakit promosyon imkanı sunuyor. Promosyon avantajından yararlanmak isteyenlerin 30 Nisan 2024’e kadar başvuru yapması gerekiyor.

Emekli maaşını taşıma ve yeni müşteri olmak gibi işlemler şubeye gitmeden Garanti BBVA Mobil’den yapılabiliyor. EYT’li olup prim borcu olanlar ise avantajlı faiz oranlarıyla EYT kredisi kullanarak hemen emekli olabiliyor.

Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alan emekliler internet ve mobil şubelerden gerçekleştirecekleri havale ve hafta içi saat 16:00’ya kadar yapacakları EFT/FAST işlemleri için ücret ödemiyor. Emekliler kendilerine sunulan özel vadeli mevduat ve kredi fırsatlarından da yararlanabiliyor.

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