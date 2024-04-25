Türkiye'de Konut Fiyatlarındaki Artış Hızı Düşüyor: Yatırımcılar İçin Fırsat mı? Türkiye'deki Konut Fiyatlarında Son Gelişmeler

Türkiye'de konut fiyatlarındaki artış, Şubat 2024'te, son dört buçuk yılda ilk kez enflasyon oranını aşamadı. Şubat ayında gerçekleşen yüzde 58.3'lük artışla, enflasyonun yüzde 67.07 olduğu bir ortamda, konut piyasası daha ılımlı bir seyir izledi. Bu durum, ekonominin dengelenmesi ve para politikasındaki sadeleşme çabaları sayesinde mümkün oldu.

Konut Fiyatlarındaki Değişim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayınladığı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerine göre, Şubat 2024'te konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2.2 artarak 1216 seviyesine ulaştı. Ancak, bu artış, genel enflasyon altında kalarak yıllık bazda yüzde 58.31 olarak gerçekleşti. Böylece, konut fiyatlarındaki yıllık artış, Aralık 2019'dan bu yana ilk kez enflasyonun gerisinde kaldı.

Büyük Şehirlerde Konut Fiyatları Ne Durumda?

Ankara, Şubat 2024'te, bir önceki yılın aynı dönemine göre konut fiyatlarında yüzde 72.9 ile en yüksek artışı gösteren şehir oldu. Ankara'da metrekare başına ortalama fiyat 24 bin 918 TL'ye ulaştı. İzmir ve İstanbul da sırasıyla yüzde 57.4 ve yüzde 45.6 yıllık artışla takip etti. İzmir'de ortalama birim fiyat 36 bin 065 TL, İstanbul'da ise 45 bin 420 TL olarak kaydedildi.

Anadolu'da Konut Fiyatları

Türkiye genelinde konut fiyatları Şubat 2024'te ortalama 31 bin 364 TL'ye yükseldi. Özellikle Doğu Anadolu'da konut fiyatlarında büyük artışlar gözlendi. Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır bölgesi yüzde 87.7, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş bölgesi yüzde 85.6 ve Erzurum, Bayburt ve Erzincan bölgesi yüzde 85.1 yıllık artışla dikkat çekti.

Ekonomik istikrara yönelik adımlar ve para politikasındaki normalleşme süreçleri, konut piyasasında belirgin bir yavaşlama sağladı. Bu yavaşlama, enflasyonist baskıların hafiflemesine katkıda bulunarak, konut alıcıları için daha ulaşılabilir fiyat seviyelerinin oluşmasını teşvik etti. Özellikle büyük şehirlerdeki konut piyasası, daha dengeli bir büyüme patikasına girmiş durumda.

Bu veriler ışığında, Türkiye'nin konut piyasası, yakın gelecekte daha stabil bir yapıya bürünebilir ve konut alıcıları için cazip fırsatlar sunmaya devam edebilir. Ekonomideki dengelenme süreci ve para politikasındaki olumlu gelişmeler, konut piyasasını destekleyici bir rol oynamaya aday görünüyor.