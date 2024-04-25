SGK Harekete Geçti: Dul ve Yetim Aylıklarında Büyük Kesinti! Üstelik Dolandırıcılık Davası Açılıyoré

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdamla etkin bir mücadele yürüterek, bu alandaki usulsüzlükleri kesinlikle affetmiyor. Kurum, hem yasal olmayan yollarla maaş alanları hem de sigortasız çalışanları titiz bir inceleme sürecinden geçiriyor. Özellikle boşandığı eşi ile birlikte yaşamaya devam eden kişilere bağlanan dul ve yetim aylıkları derhal kesiliyor ve yasal faizlerle geri alınıyor.

SGK Boşanmış Olup Eski Eşi İle Yaşayanların Maaşlarını Kesiyor

Boşanmış olup da eski eşiyle yaşamaya devam eden bireyler, SGK'nın dikkatli denetimleri sonucu tespit edildikten sonra, aldıkları aylıklar kesiliyor. Ödenen maaşlar, yasal faizleriyle beraber kuruma geri ödenmek zorunda. Bu durumlarla ilgili olarak SGK, suistimal eden bireylere karşı hukuki işlemleri de başlatıyor.

SGK Kayıt Dışı İstihdamla Mücadelede Ediyor

Kayıt dışı istihdam, Türkiye'nin uzun süredir çözüm aradığı sorunlardan biri. 2010'lar boyunca %40-43 arası seyreden kayıt dışı çalışma oranı, 2023 itibarıyla %25.42'ye düşmüş durumda. Bu düşüş, sektördeki denetimlerin ve bilinçlendirme çalışmalarının sonuç verdiğini gösterse de, hala kayıt dışı çalışanların oranı yüksek.

SGK Denetimleri Sıkılaştırdı

2023 yılında yapılan denetimler, 20 bin 811 kayıt dışı çalışanın tespit edilmesine yol açmış. Bu kişilerin 2 bin 264'ü yabancı uyruklular. Aynı yıl içinde, 1.533 iş yerinin sahte olduğu ortaya çıkmış ve bu iş yerlerinde çalışan 89 bine yakın sahte sigortalı saptanmış. Sahte iş yerleri ve sahte sigortalılar, SGK'ya önemli gelir kayıpları yaşatıyor.

Yalan Beyanla Emekli Olanlara Dava

SGK, yalan beyanlar ve sahtecilik yoluyla emeklilik veya diğer sosyal yardımların elde edilmesine karşı sıkı tedbirler alıyor. Örneğin, ölen bir bireyin maaşını alabilmek için boşanma sürecine girilmesi veya hamilelik sürecinde sigortalı gösterilerek yardımlardan yararlanma girişimleri bunlara örnek. Bu tür suistimaller, hem bireysel hem de kurumsal cezalarla sonuçlanıyor.

Denetimler sonucunda tespit edilen kayıt dışılıklar, sigortalılık ve prim günlerinin iptaline, ödenen primlerin iadesiz olarak geri alınmasına yol açıyor. Eğer emekli olunmuşsa, emeklilik iptal ediliyor ve ödenen maaşlar faiziyle geri isteniyor. Ayrıca, sahte sigortalılar ve onları işe alan işverenler için hapis cezası dahil olmak üzere ağır yaptırımlar uygulanıyor.