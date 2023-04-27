Kadir Doğulu'nun Alaçatı'da baş harfi S. olan bir kadınla görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çıkan görüntüler sonrası aldatma iddialarına karşı sessizliğini bozan Neslihan Atagül, yakın çevresine "Ortam gürültülü normal yani kulaktan kulağa konuşmaları" dediği ve konunun üstünde durmadığı öne sürüldü.

Sosyal medya kullanıcıları Neslihan Atagül'ün aldatma iddialarına verdiği cevabı, ATV'de yayınlanan Kırgın çiçekler dizisinde meşhur olan "Kemalim Yapmaz" repliğine benzettiler

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi