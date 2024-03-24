Yeni single öncesi Dubai’de tatil

Genç, güzel ve başarılı bir şarkıcı olan Melisa Taç uzun bir aradan sonra yeni single ile geliyor. Yeni single’nın klip çekimi öncesi tatil için özel jetle Dubai’ye giden güzel şarkıcı yine bomba gibi bir şarkıyla yaza merhaba demeye hazırlanıyor. Genç şarkıcı Melisa Taç, “Yine çok güzel bir şarkıyla geliyorum, heyacanlıyım. Sanırım yoğun tempodan sonra bir tatili hak ettim. Kendimi ödüllendirmek için böyle bir tatili tercih ettim. Tatilimi Dubai’nin en güzel otellerinden biri olan ve kralın oteli diye de anılan Atlantis The Palm Dubai’de geçirdim. Yeni klip öncesi bu tatil ilaç gibi geldi. Yeni singel’ımın klibi Mayısın ilk haftası tüm dijitallerde yerini alacak.” diye konuştu.

Seksi şarkıcı yeni single’ı ile de adından sıkça söz ettireceğe benziyor.