Michaela Astro: Kızılcık Şerbeti'nde düğün var

Dünyaca ünlü ödüllü astrolog Michaela Astro, Kızılcık Şerbeti dizisi ve oyuncularına astrolojik açılım yaptı.

Çıkan sonuçlardan biri oldukça şaşırtıcıydı ve sosyal medyasında paylaşınca da dizi filmin fanatiklerinin akınına uğradı ayrıca yüzlerce soru aldı.

Dizideki yengeç burcu olan erkek oyunculardan birinin yine aynı dizideki kadın oyuncuyla ani bir şekilde evleneceğini açıklayınca merak zirve yaparken gözler dizinin yengeç burcu oyuncusu Fatih karakterine hayat veren, Doğukan Güngör üzerine çevrildi.

Sosyal medyasında Doğukan Güngör resmi ile öngörüsünü paylaşan Michaela Astro, tabii ki de bu evlilik dizi içerisinde değil; gerçek hayatta olacak yazıp tüm dizi fanatiklerini şoka soktu. Yaptığı tüm öngörüleri ve tahminleri yüzde yüz tutan ünlü astroloğun bu öngörüsü de çıkacak mı diye dizi filmin takipçileri merakla bekliyor.