Yasemin Şefik’in ‘Uyduruk Sonlar’ isimli talk show programına konuk olan İrem Derici seyircilere kahkaha dolu anlar yaşattı.

‘İnci Taneleri’ dizisinde pavyon şarkıcısı olarak oynamak istiyorum’ diyen Derici, Yılmaz Erdoğan’a seslendi.

BKM Maximum Uniq sahnesinde gerçekleşen Uyduruk Sonlar programında Yasemin Şefik’in ‘Dizi teklifleri geliyor mu? Seni bir dizide izleyecek miyiz?’ sorusu üzerine sevilen şarkıcı İrem Derici ‘Dizi teklifleri geliyor. Ama ben kendimi oynamaktan sıkıldım. Buradan Yılmaz Erdoğan’a sesleniyorum. İnci Taneleri’nde pavyon şarkıcısını oynamak istiyorum. Hatta senaryoyu şöyle hayal ettim, Dilber’den önce orada ben sahne yapıyormuşum. Ara ara da gidip dükkanı basıyormuşum…Ben pavyon kültürünü severim. Başka yerlere çekerler ama öyle değil.’

Türk insanının başkalarını ilişkide görmeyi çok sevdiğini söyleyen Derici ‘Profilime girip ilişkim hakkında bu adam olmamış diyorlar, sonra adamın profiline giriyorum. Ona da benim olmadığını yazıyor. İlişkin varsa, instagram hikaye izlenmelerin artıyor. En büyük hit şarkıyı yap. Böyle bir etki olamaz’ dedi.