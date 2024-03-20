Pelin Karahan: Demet Evgar beni büyülüyor

Ekranların güzel oyuncusu Pelin Karahan, önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi.

Tek başına geldiği alışveriş merkezinde mağazaları turlayıp alışveriş yapan Pelin Karahan, kendisini fark eden gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

Pelin Karahan; “Görüşmeler yapıyorum şu sıralar senaryo okuyorum. Bakalım güzel bir diziyle ekranlara dönmek istiyorum. Ayrıca, televizyondaki dizileri takip etmekten keyif alıyorum. Bahar dizisini izlerken Demet Evgar’ın muhteşem oyunculuğu beni büyülüyor''diye konuştu...