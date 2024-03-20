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Hafsanur Sancaktutan'dan, 20 Mart’taki doğum günü için anlamlı paylaşım

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Hafsanur Sancaktutan'dan, 20 Mart’taki doğum günü için anlamlı paylaşım
Başarlı oyuncu Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart’taki doğum gününü anlamlı bir kampanya ile Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye’ye hediye ediyor.

Başarlı oyuncu Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart’taki doğum gününü anlamlı bir kampanya ile Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye’ye hediye ediyor.

Cerebral Palsy’li çocuklar için başlattığı destek çağrısına takipçilerini davet eden oyuncu, sosyal medyadaki paylaşımıyla sevenlerine seslenerek “Bu yıl 20 Mart’ta yeni yaşıma girerken Cerebral Palsy’li çocuklarımıza hep birlikte destek olalım, tutacağım tüm dilekler hayallere dokunsun,mucize olsun istedim. Hep birlikte bu hayallere ortak olarak Cerebral Palsy’li çocuklarımızın önündeki engelleri iyiliği paylaşarak kaldırabilirsiniz. Detaylı bilgi için @cerebralpalsytr sayfasını ve bio'mdaki linki ziyaret ederseniz mutlu olurum. Güzel niyetleriniz için teşekkür ederim” dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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