‘Tatlı ve Tuzaklı, ismi gibi, gerçekten çok tatlı bir şarkı. Fakat o sempatik tavrının içinde bir tuzak var.’ diye anlatan İsa Özkocaman en yeni taze teklisini Garaj Müzik etiketiyle yayımladı. ‘Tatlı ve Tuzaklı’nın sözü, müziği ve düzenlemesini İsa Özkocaman hazırladı. Şarkı sound olarak çok sade ve etkili bir akustik sounda sahip. Anlatılan hikayenin önüne geçmeyen, tadında bir mix. Şarkıda ki akustik ve elektrik olmak üzere tüm gitarları sanatçı kendi çalıp kayıt etti. İsa Özkocaman kısa aralıklarla ürettiklerini seri bir şekilde paylaşmaya ve yeni hayatın içinde de bu şarkıya benzeyen çok insan vardır. Tatlı görüntüsünün ve davranışlarının ardında aslında tırnaklarını gizli tutan. Seni o pembe tuzağına çekip, sonra yaşanmamış gibi davranan. İşte Tatlı ve Tuzaklı, tam olarak bu durumu anlatıyor.