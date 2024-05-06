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Ressam Ahmet Öcal ve 'Simulation of Truth'

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Ressam Ahmet Öcal ve 'Simulation of Truth'
Ressam, şair ve kalp damar cerrahi uzmanı Ahmet Öcal, son çalışması "Simulation of Truth" ile İstanbullu sanatseverlerle buluştu. 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü Evrim Sanat Galerisi'nde açılan kişisel sergi, 24 Mayıs 2024 tarihine kadar sanat tutkunlarının ziyaretine açık olacak.

Sanatçının; 25 adet yağlı boya tekniği çalışmasının yanı sıra dünya ilk kez kendi geliştirdiği teknikle röntgen filmlerini tuval olarak kullanarak hazırladığı 38 adet özel koleksiyon büyük ilgi gördü.

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Ahmet Öcal'ın eserlerinde, insanın doğaya ve iç dünyasına karşı yaşadığı yabancılaşma ve evrensel konuları parçalayarak işlediği görülmektedir. Figüratif eserlerinde insanın yalnızlığı ve kaderi gibi derin konuları ele alan sanatçı, eserleriyle izleyicilere düşünme ve duygusal bir yolculuğa çıkma fırsatı sunmaktadır. Eserlerindeki detaylar ve derinlik, insanın varoluşsal çatışmalarını ve varlık nedenini yansıtarak ilham verici bir deneyim sunmaktadır.

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Ahmet Öcal'ın eserleri hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok koleksiyonda yer almaktadır. İzleyicilere insanın doğa ve kendi iç dünyasıyla olan karmaşık ilişkisini sorgulama imkanı sunmaktadır. Sanatçının parçaladığı figürler, boşlukta özgürce dolaşarak izleyicileri düşünmeye ve duygusal bir yolculuğa çıkarmaya davet etmektedir.

Sergi, Evrim Sanat Galerisi’nde 24 Mayıs 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

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Evrim Sanat Galerisi

Adres: Göztepe Mahallesi, Bağdat Caddesi Handan Palas Apartmanı No:233 Daire: 1 Kadıköy-İstanbul

Tel.: (0533) 237 59 06

Ziyaret Saatleri: Pzt-Çrş-Perş-Cuma-Cmt 11:00-19:00
Pazar 12:00-18:00, Salı günleri ziyarete kapalıdır.

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