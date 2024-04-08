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Lüfer Mevsimi raflarda

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Lüfer Mevsimi raflarda
Özlem Çadırcı yeni öykü kitabı Lüfer Mevsimi ile benzer açmazlar içinde patinaj çeken kahramanların anlam arayışını yontuyor...

Özlem Çadırcı yeni öykü kitabı Lüfer Mevsimi ile okuyucunun karşısına çıktı. On beş öykünün yer aldığı Lüfer Mevsimi farklı hayatlar süren kahramanların benzer açmazlardan klufer-mevsimi-kitabi.jpgurtulma çabalarını duru ve mütevazi bir dille anlatmakta. ​​​​​​​

Kabuk tutmuş yaraların, özenle saklanan sırların, gerçekleşmesi imkansız hayallerin, ertelenen hayatların içinde patinaj çeken kahramanların öykülerinden oluşan Lüfer Mevsimi, okuru yaşamın dipnotlarına bakmaya davet ediyor. Kımıldamadan duran geçmişle, baş döndüren hızla geçen zamanın arasında sıkışıp kalanların hayatlarındaki dönüm noktalarına şahitlik eden öykülerin üslubu, kurgusu, kendine has argosu da ayrıca dikkat çekmekte.

İlk kitabı Birtakım Fısıltılar, Tara Kitap etiketiyle çıkan Özlem Çadırcı’nın kaleme aldığı yeni kitabı Lüfer Mevsimi’ nin editörlüğü Samet Altıntaş’a kapak fotoğrafıysa İ. Kerem Öztürk’e ait.

​​​​​​​Özlem Çadırcı

İstanbul doğumlu olan Özlem Çadırcı, TED Zonguldak Koleji’nden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne devam etmiştir. Senaristlik de yapan Çadırcı’ nın ilk öykü kitabı Birtakım Fısıltılar, 2021 yılında Tara Kitap tarafından yayınlanmıştır. (YHM)

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