Ayşe Egesoy'un şiirsel dönüşü!
Yayınlanma:
Kendine özgü ses tonu ve tarzıyla yıllardır geniş kitleler tarafından beğeni ile takip edilen sunucu ve şiir yorumcusu Ayşe Egesoy, uzun bir aradan sonra Dr. Berhan Arısoy ile birlikte ortak bir single projesinde sevenleriyle buluştu…
Projede Berhan Arısoy’un eşsiz sesinden kendi bestesi olan ve sözlerini Yavuz Doğan’ın kaleme aldığı eserdeki Ayşe Egesoy’un yorumladığı “Sen Yoksun Diye” adlı şiirin sahibi ise Almanya’da yaşayan bir Türk şair olan Ufuk Yılmaz.
Müzikseverleri derin duyguların içine çekecek olan bu çalışmanın aranjörlüğünü ise değerli müzik adamı ünlü aranjör Selim Çaldıran yaptı.
Aşk dolu, sevda dolu bu eşsiz esere Turgay Ceylaner'in yönetmenliğinde bir de klip çekildi…
Tüm şiir severlere, şairlere ve de sevdalılara armağan niteliğindeki Ayşe Egesoy ile Berhan Arısoy’un muhteşem işbirliği “Sen Yoksun Diye” 19 Nisan Cuma gününden itibaren “Berhan Arısoy” youtube kanalında yayımda…
Youtube link:
https://www.youtube.com/watch?v=qZ8egb5uH58
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