  1. Anasayfa
  2. Kültür-sanat
  3. Ayşe Egesoy'un şiirsel dönüşü!

Ayşe Egesoy'un şiirsel dönüşü!

Yayınlanma:
Ayşe Egesoy'un şiirsel dönüşü!
Kendine özgü ses tonu ve tarzıyla yıllardır geniş kitleler tarafından beğeni ile takip edilen sunucu ve şiir yorumcusu Ayşe Egesoy, uzun bir aradan sonra Dr. Berhan Arısoy ile birlikte ortak bir single projesinde sevenleriyle buluştu…

Projede Berhan Arısoy’un eşsiz sesinden kendi bestesi olan ve sözlerini Yavuz Doğan’ın kaleme aldığı eserdeki Ayşe Egesoy’un yorumladığı “Sen Yoksun Diye” adlı şiirin sahibi ise Almanya’da yaşayan bir Türk şair olan Ufuk Yılmaz.

Müzikseverleri derin duyguların içine çekecek olan bu çalışmanın aranjörlüğünü ise değerli müzik adamı ünlü aranjör Selim Çaldıran yaptı.

Aşk dolu, sevda dolu bu eşsiz esere Turgay Ceylaner'in yönetmenliğinde bir de klip çekildi…

Tüm şiir severlere, şairlere ve de sevdalılara armağan niteliğindeki Ayşe Egesoy ile Berhan Arısoy’un muhteşem işbirliği “Sen Yoksun Diye” 19 Nisan Cuma gününden itibaren “Berhan Arısoy” youtube kanalında yayımda…

Youtube link:

https://www.youtube.com/watch?v=qZ8egb5uH58

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Kültür-sanat
Oyuncu Halil İbrahim Ceyhan’dan Adnan Koç'a “Be Zalim” desteği
Oyuncu Halil İbrahim Ceyhan’dan Adnan Koç'a “Be Zalim” desteği
Müziğin nabzını tutacak!
Müziğin nabzını tutacak!
İrem Tunalı komedi filmine hazırlanıyor
İrem Tunalı komedi filmine hazırlanıyor
Lüfer Mevsimi raflarda
Lüfer Mevsimi raflarda
Cemile Çiftçi, hedefi 12'den vuracak!
Cemile Çiftçi, hedefi 12'den vuracak!
“İki Gözüm Ahmet: Sürgün” filmi 5 Nisan'da vizyonda
“İki Gözüm Ahmet: Sürgün” filmi 5 Nisan'da vizyonda
İbrahim Savcı Fransız Sineması'nda!
İbrahim Savcı Fransız Sineması'nda!