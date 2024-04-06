Cemile Çiftçi, hedefi 12'den vuracak!

Bugüne kadar rol aldığı filmlerdeki başarılı oyunculuğuyla isminden sıkça söz ettiren Cemile Çiftçi, önümüzdeki günlerde çekimlerine başlanacak olan Türkiye-Azerbaycan ortak yapımı ‘Kurşun ve Aşk’isimli sinema filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Oyunculuğun yanı sıra habercaddesitv’de program sunuculuğu da yapan güzel oyuncu Cemile Çiftçi, tek hedefinin ünlü oyuncular kervanında yer almak olduğunu söylüyor. Oyunculuk yeteneğine çok güvendiğini her fırsatta dile getiren Çiftçi, ‘Sinema filminin hemen ardından bir de özel bir kanal için çekilecek dizi filmde oynayacağım. Yakında herkes benden söz edecek’ diye konuştu.