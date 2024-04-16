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Müziğin nabzını tutacak!

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Müziğin nabzını tutacak!
Yıllarca Almanya’da yaşayan ve oyunculuk kariyerine de orada başlayan güzel oyuncu Nergis Limanlı, dijital TV kanalı habercaddesitv’de müziğin nabzını tutacak.

Bugüne kadar rol aldığı filmlerdeki başarılı oyunculuğuyla büyük çıkış yakalayan güzel oyuncu Nergis Limanlı TV sunuculuğuna da soyundu.

Yıllarca Almanya’da yaşayan ve oyunculuk kariyerine de orada başlayan güzel oyuncu Nergis Limanlı, dijital TV kanalı habercaddesitv’de müziğin nabzını tutacak. Top5 isimli programıyla izleyicisiyle birlikte haftanın en iyilerini seçecek. Önümüzdeki aylarda 2 ayrı sinema filmi için de kamera karşısına geçmeye hazırlanan Nergis Limanlı, ‘Yakında sinema dünyasında hak ettiğim yere geleceğim. Amacım hm TV sunuculuğunda, hem de en büyük aşkım olan oyunculukta zirveye oturmak. Bunu başaracağıma inanıyorum’dedi.

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