Dengeler: Biri Olmak'a muhteşem gala!

Galaya geniş oyuncu kadrosunun yanı sıra Belçim Bilgin, Caner Cindoruk, Mahsun Karaca, Mesut Süre, Bahar Şahin, Lorin Merhart, Cem Söküt, Kaan Mirac Sezen gibi ünlü isimler katıldı.

Aksiyon sahneleri çok konuşulacak

Kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı gecede dizi ekibi hep birlikte 1’nci bölümü izledi. Aksiyon sahnelerindeki performansıyla dikkat çeken Cihangir Ceyhan, yaşadıkları sonucunda gayrimeşru dünyaya çekilen Ferit Kamacı’ya hayat veriyor. Çocukluğundan beri bambaşka bir hayatın hayaliyle yaşan Ferit, kendisini adım adım suç, şiddet, hırs ve intikam dolu bir dünyanın içinde bulur. Gerçekleşmemiş ihtimallerle birlikte çocuk ruhunu ve naifliğini de arkasında bırakmak zorunda kalan Ferit, “biri olma” yolunda çok şey feda eder.

Inter Yapım imzalı “Dengeler: Biri Olmak” dizisinde Cihangir Ceyhan’a Mazlum Çimen, Erol Babaoğlu, Sabahattin Yakut, Savaş Satış, Burak Şafak, Tanju Bilir, Ulvi Kahyaoğlu, Gurur Çiçekoğlu, Zamire Zeynep Özdemir, Mücahit Koçak, Canan Ürekil ve Ersin Olgaç gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda Süleyman Mert Özdemir’in oturduğu “Dengeler: Biri Olmak” dizisinin senaryosunda ise Sarp Kalfaoğlu imzası var.

8 bölümden oluşan dizi, 19 Nisan’da GAİN’de yayınlanmaya başladı…