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İrem Tunalı komedi filmine hazırlanıyor

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İrem Tunalı komedi filmine hazırlanıyor
Daha önce bir çok dizi ve reklam filmlerinde yer alarak iyi bir tecrübe edinen güzel model oyuncu İrem Tunalı, şimdi de çok güzel bir sinema filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Türk dizilerinin ve sinemanın sevilen ismi Ufuk Özkan’ın başrolünde yer aldığı ve yönetmenliğini İhsan Taş’ın üstlendiği ve Mayıs ayında çekimlerine başlanması düşünülen “Bahtsız Bahtiyar” isimli komedi filmiyle sinemaseverleri güldürmeye hazırlanan güzel model oyuncu İrem Tunalı, modellikte elde ettiği başarıları, Beyazperdede de sürdürmeyi hedefliyor. Yaptığı her iş te, sergilediği başarılı performansıyla isminden sıkça söz ettiren İrem Tunalı, mütevazı kişiliği ve başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar, büyülü güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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