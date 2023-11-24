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Yunanistan'da emekliler Filistin'e destek mesajı verdi

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Yunanistan'da emekliler Filistin'e destek mesajı verdi
Yunanistan'da emekliler, gelirlerinin artırılması ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi talebiyle düzenledikleri eylemde Filistin'e destek mesajı da verdi.

Yunanistan'da emekliler, gelirlerinin artırılması ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi talebiyle düzenledikleri eylemde Filistin'e destek mesajı da verdi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da toplanan yaklaşık 15 bin emekli, Çalışma Bakanlığına yürüdü.

Emekli maaşlarına enflasyon oranında zam yapılmasını isteyen emekliler, en düşük emekli maaşının asgari ücretin en az yüzde 80'i kadar olmasını talep etti.

Emekliler, 2009'da ülkede başlayan ekonomik kriz sonucu uygulanan kemer sıkma politikaları kapsamında emekli maaşlarından kaldırılan iki aylık ikramiye uygulamasının tekrar geri getirilmesini istedi.

Yürüyüşte Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak Filistin'e destek mesajı gönderdi.

Eyleme katılanlar ayrıca sağlık hizmetlerinin de iyileştirilmesini talep etti.

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