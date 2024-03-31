  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail'de ana muhalefet lideri, 'hemen seçim' çağrısı yaptı

İsrail'de ana muhalefet lideri, 'hemen seçim' çağrısı yaptı

Yayınlanma:
İsrail'de ana muhalefet lideri, 'hemen seçim' çağrısı yaptı
Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, Gazze'deki İsrailli esirlerin salıverilmesi konusunda başarısızlıkla suçladığı Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin gitmesi gerektiğini belirterek, "hemen seçim" çağrısı yaptı.

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, Gazze'deki İsrailli esirlerin salıverilmesi konusunda başarısızlıkla suçladığı Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin gitmesi gerektiğini belirterek, "hemen seçim" çağrısı yaptı.

Ana muhalefet lideri Lapid, X sosyal paylaşım platformundan yaptığı paylaşımda, Netanyahu hükümeti üyelerinin televizyon programlarında Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerini suçladığını söyleyerek, "Aklınızı kaçırmışsınız." ifadesini kullandı.

Netanyahu hükümeti görevdeyken İsraillilerin esir düştüğünün altını çizen Lapid, "Altı aydır onları evlerine getiremediniz, şimdi de ailelerini mi suçluyorsunuz? Bu yıkım hükümetinin gitmesi gerekiyor. Hemen seçim." dedi.

Üst düzey isimlere göre, hükümetin önceliği Hamas'ın yok edilmesi

Başbakan Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de dahil olmak üzere Netanyahu hükümetinin üst düzey isimleri, esirlerin İsrail'in birinci önceliği olmaması gerektiğini ve Hamas'ı yok etmenin daha önemli olduğunu savunuyor.

Sosyal medyada Netanyahu destekçileri tarafından saldırıya uğradıklarını iddia eden bazı esir yakınları, esirlerin salıverilmesi için hükümete çağrıda bulundukları gösterilerde fiziksel saldırıya uğradıklarını da belirtmişlerdi.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Dünya
Bulgaristan ve Romanya, Şengen bölgesine katıldı
Bulgaristan ve Romanya, Şengen bölgesine katıldı
Gazzeliler, bir yudum su içebilmek için uzun saatler kuyrukta bekliyor
Gazzeliler, bir yudum su içebilmek için uzun saatler kuyrukta bekliyor
Küba Devlet Başkanı Canel'dan 'Gazze'de soykırımın durdurulması' çağrısı
Küba Devlet Başkanı Canel'dan 'Gazze'de soykırımın durdurulması' çağrısı
Putin: Teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız
Putin: Teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız
Belçika, soykırım davasına müdahil olacağını duyurdu
Belçika, soykırım davasına müdahil olacağını duyurdu
Avrupa kamuoyu, İsrail'in Paris'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunlarından çıkarılmasını talep ediyor
Avrupa kamuoyu, İsrail'in Paris'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunlarından çıkarılmasını talep ediyor
David Beckham ve Thierry Henry'den İş Birliği
David Beckham ve Thierry Henry'den İş Birliği