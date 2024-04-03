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Gazze'de can kaybı 33 bine yaklaştı

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Gazze'de can kaybı 33 bine yaklaştı
İsrail'in 180 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bine yaklaştı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 975'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 180 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne saldırılarında 59 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, 83 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 975'e çıktığını aktaran Kudra, yaralı sayısının da 75 bin 577'ye yükseldiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hâla enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

Gazze Şeridi'ne saldırılarda 2 gazeteci daha hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada da Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

"Kudüs'ün Sesi" radyosunda sunucu ve editör olan Muhammed es-Seyyid Ebu Sahil ile dijital içerik editörü Tarık es-Seyyid Ebu Sahil'in İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne yönelik baskınında hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 140'a yükseldiği bildirildi.

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