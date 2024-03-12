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Belçika, soykırım davasına müdahil olacağını duyurdu

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Belçika, soykırım davasına müdahil olacağını duyurdu
Belçika, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD), İsrail'e karşı "soykırım" suçlamasıyla açtığı davaya müdahil olacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Belçika, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin soykırım suçunu tanımlayan 2. maddesine ilişkin yorumunu sunma kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, şu ifadeleri kullandı:

"7 Şubat'ta UAD, Belçika da dahil olmak üzere 1948 Sözleşmesi'ne taraf olan devletlere bir mektup göndererek, sözleşmenin yorumunun bu dava bağlamında söz konusu olabileceğini bildirdi. Belçika, buna katılmak ve sözleşmenin 2. maddesine ilişkin yorumunu paylaşmak istiyor. Burada mesele, taraflardan birinin veya diğerinin lehine ya da aleyhine taraf olmak değil. Devletlerin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin evrenselliğini güçlendirmektir."

Kaynaklar, henüz belirlenmiş bir içerik ve tarih olmadığını, sürecin aylar alabileceğini kaydetti.

UAD Statüsü'nün 63. maddesi, devletlere uyuşmazlığa taraf olmasalar da taraf oldukları sözleşmelerin yorumlanması söz konusu olduğunda müdahil olma hakkı veriyor.

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