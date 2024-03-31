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Küba Devlet Başkanı Canel'dan 'Gazze'de soykırımın durdurulması' çağrısı

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Küba Devlet Başkanı Canel'dan 'Gazze'de soykırımın durdurulması' çağrısı
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, uluslararası topluma "Gazze" çağrısında bulunarak soykırımın durdurulmasını istedi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, uluslararası topluma "Gazze" çağrısında bulunarak soykırımın durdurulmasını istedi.

Sosyal medya hesabı X'ten Filistin bayrağının ülkedeki en büyük kulelerinden birine yansıtılmasının fotoğrafını paylaşan Canel, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkati çekti.

Canel, "Filistin toprakları İsrail işgali ve nefretiyle yok edilmeye çalışıldığı müddetçe Küba, sesini daima yükseltecektir. Uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz, suçu kınamaktan korkmayın. Küba, soykırımın durdurulmasını istiyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi 7 Ekim 2023'ten bu yana bombalamasına "en sert" tepkiyi gösteren liderlerden Küba Devlet Başkanı Canel, her fırsatta Filistin'e desteğini yineliyor.

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