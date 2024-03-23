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Putin: Teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız

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Putin: Teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Moskova’daki “Crocus City Hall” adlı konser salonunda gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili ulusa sesleniş konuşması yaptı. Putin, Moskova’daki terör saldırısı nedeniyle 24 Mart’ı ulusal yas günü ilan ettiklerini belirterek, "Rusya'ya, halkımıza yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Moskova’daki “Crocus City Hall” adlı konser salonunda gerçekleşen ve 115 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Saldırıyı “kanlı, barbarca bir terör eylemi” olarak tanımlayan Putin, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine gerekli tüm desteğin verileceğini belirten Putin, “Yakınlarını ve dostlarını kaybeden herkese derin ve samimi başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Sizlerle birlikte tüm ülke, tüm halkımız acı içindedir. 24 Mart'ı ulusal yas günü ilan ediyorum.” dedi.

Putin, Moskova dahil Rusya’nın tüm bölgelerinde terörle mücadeleye yönelik ek tedbirlerin uygulandığını aktararak, “Artık önemli olan bu kanlı katliamın arkasında olanların yeni bir suç işlemesini engellemektir.” ifadesini kullandı.

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