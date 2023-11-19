Ürdün: Bu savaş bölgede öfke patlamasına yol açar

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik "korkunç" savaşının bölgede öfke patlamasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, ülkesini ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i başkent Amman'da kabul etti.

Kral Abdullah, görüşmede Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve sivillerin korunmaya alınması için derhal harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

İnsani yardımların Gazze'ye kesintisiz olarak ulaştırılmasının gerekliliğine vurgu yapan Ürdün Kralı, insani durumun her geçen gün kötüleştiğini hatırlatarak uluslararası topluma "insani bir felaketin yaşanmasının önüne geçilmesi" çağrısında bulundu.

Filistin meselesinde iki devletli çözüme dayalı, kapsamlı ve adil barışı sağlayacak siyasi bir ufuk için çalışılması gerektiğini vurgulayan Kral Abdullah, "İsrail'in Gazze'ye yönelik korkunç savaşı sürdürmesi ve işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'te işlediği gayrimeşru uygulamaları, tüm bölgeyi etkisi altına alacak bir öfke patlamasına yol açar." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise görüşmede Ürdün'ün Filistinliler için sarf ettiği insani ve siyasi çabaları takdir ettiklerini belirtti.

İki devletli çözüme dayalı barışın sağlanması gerektiğine vurgu yapan Von der Leyen, Filistinlileri topraklarından tehcir etme girişimlerini reddettiklerini aktardı.

Von der Leyen, dün Mısır'a gerçekleştirdiği ziyarette Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan son gelişmeleri görüşmüştü.