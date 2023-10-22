UNRWA'dan Acı Kayıp: Gazze Şeridi'nde 29 Personel Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi, yakın tarihlerde yaşanan trajik olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), son dönemdeki İsrail saldırıları sonucunda Gazze'de maalesef büyük bir personel kaybı yaşandığını duyurdu.

UNRWA'nın Duyurusu ve Detaylar

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik artan saldırılarda, UNRWA bünyesinde çalışan 29 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Bu trajik kayıpların arasında, Filistinli çocuklara eğitim veren UNRWA öğretmenlerinin de olduğunu belirtmek gerek.

Sosyal Medya Üzerinden Açıklama

Olayın vahametini ve kurumun bu konudaki tavrını belirtmek adına, UNRWA yetkilileri X sosyal medya platformu üzerinden bir açıklama yayınladı. Açıklamada, kaybedilen personelin değerinin ve yaşanan acının derinliğinin altı çizildi. Özellikle eğitim alanında hizmet veren UNRWA personelinin kaybı, bölgedeki eğitim faaliyetlerini de olumsuz etkileyebilir.

UNRWA'nın Tepkisi ve Yas Süreci

Ajans, bu tür trajik olayların bölgede yaşanmasından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi ve yaşamını yitiren personel için yas ilan ettiğini belirtti. Ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten UNRWA, bölgedeki tansiyonun düşmesi ve barışın tesis edilmesi için uluslararası topluluğun daha aktif olmasını beklediğini ifade etti.