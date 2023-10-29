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Türkiye'nin Doha Büyükelçisi: Katar'ın sembolik binalarına Türk bayrağı yansıtılacak

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Türkiye'nin Doha Büyükelçisi: Katar'ın sembolik binalarına Türk bayrağı yansıtılacak
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar'ın sembolik değeri bulunan binalara Türk bayrağının yansıtılacağını belirtti.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında şehirde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, Türk bayrağı yansıtılan Al Jaber Kuleleri ve The View Hospital binalarına en az 6 binanın daha ekleneceğini kaydetti.

Göksu, Katar'ın sembolik değeri bulunan toplam 8 veya 10 binasına her taraftan görülecek şekilde Türk bayrağının yansıtılacağını ve bu yapılarda 100. yıl kutlama metinlerinin gösterileceğini ifade etti.

Kampanyaya destek veren kişi ve kurumlara teşekkür eden Göksu, "Bu faaliyetimize izin veren Katar devletine de ayrıca bir kez daha teşekkür ediyoruz. İnşallah 100. yılımızı senenin sonuna kadar daha değişik etkinliklerle kutlamaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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