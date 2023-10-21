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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman: Filistinlilerin tehcirine karşıyız

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman: Filistinlilerin tehcirine karşıyız
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Filistinlilerin Gazze'den tehcir edilmesine ve her ne şekilde olursa olsun sivillerin hedef alınmasına karşı olduklarını belirtti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Filistinlilerin Gazze'den tehcir edilmesine ve her ne şekilde olursa olsun sivillerin hedef alınmasına karşı olduklarını belirtti.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Muhammed bin Selman, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Muhammed bin Selman, Trudeau ile görüşmesinde, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi ve şiddet çemberinin genişlememesi için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Gazze'ye tıbbi ve insani yardım ulaştırılması gerektiğini kaydeden Veliaht Prens, Suudi Arabistan olarak, Filistinlilerin Gazze'den kitlesel tehcirine karşı olduklarını ifade etti.

Muhammed bin Selman, Macron ile görüşmesinde de her ne şekilde olursa olsun sivillerin hedef alınmasına karşı olduklarını ve uluslararası insancıl hukuka bağlı kalınmasının önemini vurguladı.

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