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Stockholm'de binlerce kişi Filistin'e destek gösterisine katıldı

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Stockholm'de binlerce kişi Filistin'e destek gösterisine katıldı
İsveç'in başkenti Stockholm'de, Filistin'e destek gösterisinde binlerce kişi bir araya geldi. İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırılarını protesto etmek isteyen binlerce Filistin yanlısı gösterici, Stockholm'ün ünlü meydanı Segels Torg'de toplandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Filistin'e destek gösterisinde binlerce kişi bir araya geldi. İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırılarını protesto etmek isteyen binlerce Filistin yanlısı gösterici, Stockholm'ün ünlü meydanı Segels Torg'de toplandı.

Eylemciler burada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son vermesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze’ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Gösterciler, "Gazze'de soykırım var", "İşgale son", "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlar taşıyarak "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Göstericilerden İsveç vatandaşı Carolina Moradi, AA muhabirine, Filsitin'e ilk günden beri destek veren Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Moradi, "İsrail, Filistinli çocukları öldürmeyi durdurmalı. Erdoğan ve Türkiye’ye Filistin’e verdiği destek için teşekkür ederim." dedi.

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