Somali'de Eş-Şebab'ın Kontrolünden 120 Bölge Geri Alındı

Somali, Eş-Şebab terör örgütüyle mücadelesinde önemli bir başarıya imza attı. Ülkenin bu örgüte karşı kazandığı topraklar 120 bölgeye ulaştı. Özellikle son dönemde gerçekleşen askeri operasyonlarla bu örgütten geri alınan bölgelerde yaşayan siviller, özgürlüklerine kavuştu.

Operasyonlar ve Sonuçları

Somali hükümeti, terör örgütü Eş-Şebab'ı zayıflatma amacıyla bir dizi askeri operasyon başlattı. Bu operasyonlarda, Eş-Şebab'ın kontrolündeki bölgeler hızla geri alındı. Hükümet Sözcüsü Daud Aweis'in aktardığı bilgilere göre, bu mücadelede Eş-Şebab'ın hem ekonomik hem de askeri gücü ciddi şekilde sarsıldı.

Militan Kayıpları ve Halkın Tepkisi

Son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Eş-Şebab'a mensup 4 bine yakın militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu militanlar arasında örgütün üst düzey isimleri de bulunuyor. Ayrıca yüzlerce militanın da yaralandığı ifade edildi.

Hükümetin Eş-Şebab'ı zayıflatma çabaları, halk arasında da olumlu karşılandı. Özellikle başkent Mogadişu'da, Eş-Şebab'a karşı düzenlenen gösterilere halkın yoğun ilgisi oldu.

Halkın Özgürlüğü ve Geleceği

Somali hükümetinin bu başarılı operasyonları sonucunda, 120 köy, kasaba ve şehir halkı özgürlüğüne yeniden kavuştu. Bu, ülkenin geleceği için büyük bir adım anlamına geliyor. Örgütün ideolojik ve askeri gücünün kırılması, bölgede yaşayan siviller için umut ışığı oldu.