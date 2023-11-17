Scholz, Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusundaki yapıcılığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, "Türkiye Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda yapıcı ve önemli rol oynadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kişisel katkısından ötürü teşekkür ederim." dedi.

Dünyadaki birçok krizle uğraştıklarını belirten Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının sona erdirilmesi konusunda Erdoğan ile mutabık olduklarını belirtti.

Scholz, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin teklifin TBMM'ye sunulduğunu hatırlatarak İsveç'in NATO üyesi olacağına inandığını kaydetti.

İsrail'in Gazze saldırılarına da değinen Scholz, Hamas'ı kesin bir dille kınadıklarını belirterek, "Bölgedeki gerilimde neler yapabiliriz bunu konuşacağız. Bölgedeki çatışmanın yayılması konusunda endişe duyuyoruz. İsrail'in uluslararası hukuka göre kendisini savunma hakkı vardır. Her hayatın eşit değere sahip olduğunu söylüyoruz. Gazze'deki halkın yaşadıkları bizi de üzüyor. Bu sene tekrar 160 milyon avroluk yardım sağlıyoruz. İki devletli çözüm nihai hedef olmalıdır. İsrail'in varoluş hakkı olmazsa olmazımızdır. Ülkemizdeki Yahudi düşmanlığına hiçbir şekilde yer yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Scholz, Almanya'daki Müslüman nüfusa dikkati çekerek, "Almanya'da 5 milyon Müslüman'ın burada bir yeri vardır, biz bunları inkar edenlere de karşıyız." dedi.

Ortadoğu'da büyük gerilimler yaşandığını ve bölgede olup bitenlerin kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, "Kısmen görüş farklılığımızın olduğu doğrudur. Zor zamanlarda doğrudan konuşmak önemlidir." diye konuştu.

Alman Başbakan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunda somut ilerleme meselesini de konuşacaklarını kaydederek, "İlişiklerde potansiyelimizin gerisinde kaldık, burada nasıl bir ilerleme sağlayacağız, ona bakacağız." ifadesini kullandı.

Düzensiz göçün önemli olduğunu dile getiren Scholz, "Bunu sınırlandırmak istiyoruz. 2016'da iyi bir anlaşmaya varıldı. AB'de (bu anlaşmanın) iyileştirilmesi ve sürdürülmesi için katkıda bulunmak istiyoruz, bu anlaşma karşılıklı yararımızadır." değerlendirmesini yaptı.

Alman ve Türk halklarının birçok bakımdan yakın ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Scholz, Türkiye'de yaşanan 6 Şubat depreminde Almanya'dan yapılan yardımlarla bu ilişkinin ne kadar önemli olduğunun ortaya konulduğunu belirtti.