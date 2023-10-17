Save The Children, Gazze'de acil ateşkes çağrısı yaptı

İngiltere merkezli uluslararası sivil toplum örgütü Save The Children (Çocukları Kurtarın), İsrail'in Gazze'ye yönelik 11 gündür devam eden hava saldırılarında binden fazla çocuğun hayatını kaybettiğini duyurarak, "acil ateşkes" çağrısında bulundu.

Örgütten yapılan açıklamada, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle Gazze'de her 15 dakikada 1 çocuğun yaşamını yitirdiği vurgulanarak, çocukların Gazze'deki toplam ölümlerin üçte birini oluşturduğuna işaret edildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik 11 gündür devam eden hava saldırılarında binden fazla çocuğun hayatını kaybettiği vurgulandı.

Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 2 bin 700'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, İsrail'de de en az bin 400 kişinin yaşamını yitirdiğine değinildi.

Açıklamada, raporlara göre kaçırılan ve rehine olarak Gazze'ye götürülen 199 kişi arasında çocukların da bulunduğu bildirildi.

"Gazze'de vahim olan insani durum daha da kötüleşmeye devam ediyor"

Gazze'ye yönelik topyekun kuşatma sürerken halihazırda vahim olan insani durumun daha da kötüleşmeye devam ettiğinin ve ihtiyaçların arttığının altı çizilen açıklamada, yardım malzemelerinin ve temel ihtiyaç maddelerinin girişine izin verilmeyen Gazze'de temiz suyun tükenmekte olduğu, özellikle küçük çocuklar başta olmak üzere insanların yakında susuzluktan ölmeye başlayacağı uyarısında bulunuldu.

"Gazze'deki çocuklar için zaman daralıyor"

Save the Children Filistin Direktörü Jason Lee ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Su tükeniyor ve Gazze'deki çocuklar için zaman daralıyor. BM Güvenlik Konseyi'nin bugün yeniden toplanması beklenirken, çocukların hayatını kurtarmak için ateşkes sağlanmalı. Çatışmalar sona ermeden, ateşkes olmadan binlerce çocuğun hayatı tehlikede."

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.