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Mısır'ın Refah Sınır Kapısı, Gazze'deki ağır yaralıların tahliyesi için açıldı

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Mısır'ın Refah Sınır Kapısı, Gazze'deki ağır yaralıların tahliyesi için açıldı
İsrail, ateşkes çağrılarına rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını şiddetlendirerek artırmaya devam ederken, Mısır'ın Refah Sınır Kapısı bölgedeki ağır yaralıların geçişi için açıldı.

İsrail'in saldırılarını aralıksız sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki ağır yaralı Filistinliler, tedavi edilmek üzere Mısır'a nakledilecek.Ambulanslar Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla yaralıları nakletmek üzere Mısır'dan Gazze tarafına girdi.

Abluka altındaki bölgeye insani yardım malzemesi taşımak üzere Mısır'da bekleyen bazı tırlar da sınır kapısının açılmasının ardından Gazze'ye geçti

Msır'ın Kahire Haberler (Al-QAhera News) kanalı da Mısır'dan yaklaşık 40 ambulansın, Gazze'deki ağır yaralı 80 kişinin, Mısır'da tedavi edilmek üzere hastanelere taşınması için Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptığını duyurdu.

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