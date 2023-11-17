Mescid-i Aksa İsrail polisinin kısıtlamaları nedeniyle bu cuma da neredeyse boş kaldı

Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi.