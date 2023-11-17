Mescid-i Aksa İsrail polisinin kısıtlamaları nedeniyle bu cuma da neredeyse boş kaldı
Yayınlanma:
Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi.
Eski Şehir bölgesinde demir bariyerlerle yoğun güvenlik önlemleri alan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlı Filistinlilerin de Aksa'ya girişine izin vermedi.İsrail güçleri, Eski Şehir içinde ve kapılarında Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinli gençleri tartakladı.
Dünya