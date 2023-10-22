Kuveyt'ten Gazze'ye Yardım Taşıyan Hava Köprüsü

Kuveyt, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yardım taşımak adına bir hava köprüsü inşa ediyor. Bu girişimin amacı, bölgedeki zor durumdaki insanlara yardımcı olmaktır. İsrail'in son saldırıları sonrası bölgede yaşanan insanî kriz nedeniyle bu adım atıldı.

Dışişleri Bakanı Sabah'tan Açıklama

Kuveyt'in önde gelen haber ajansı olan KUNA, Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah'tan aldığı bilgilere dayanarak bu haberi duyurdu. Bakan Sabah, bu hava köprüsünün Gazze'deki Filistinlilere yardımcı olmak amacıyla kurulduğunu belirtti. Aynı zamanda, yardımların sevkiyatının yakın bir tarihte başlayacağını da ekledi.

İsrail Saldırılarına Karşı İnsani Yardım

Bakan Sabah, Kuveyt'in gösterdiği bu desteğin temel amacının, İsrail'in son zamanlarda artan saldırılarına bir cevap olarak insanları desteklemek olduğunu dile getirdi. Gazze'deki siviller için hayati öneme sahip olan bu yardımlar, acil ilaçlar ve tıbbi malzemeleri de içermekte.

Hava Köprüsüyle Yardım Sevkiyatı

Yaklaşan günlerde, özellikle 23 Ekim Pazartesi itibariyle, Kuveyt'ten kalkan uçaklar, yardım malzemelerini Mısır'ın El-Ariş kentine taşıyacak. Bu yardımlar, daha sonra Gazze Şeridi'ne yönlendirilecek. Bakan Sabah, bu sürecin hafta boyunca düzenli olarak devam edeceğini ifade etti.

Gazze'deki Durum

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı ve aralıksız olarak 16 gün süren saldırıları sonucunda, Gazze Şeridi'nde binlerce insan hayatını kaybetti. Ayrıca, yaralananların sayısının 13.000'in üzerine çıktığı bildirildi.