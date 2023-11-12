Kızılhaç: Kudüs Hastanesi'nin hizmet dışı kalması yıkıcı sonuçlar doğuracak

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain, Kudüs Hastanesi'nin hizmet dışı kalmasının Gazze'deki insanlar için yıkıcı sonuçları olacağını bildirdi.

Chapagain, İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki Kudüs Hastanesi'nin hizmetlerini durdurmasına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Gazze'deki önemli bir yaşam hattı olan Kudüs Hastanesi'nin artık hayat kurtarıcı sağlık hizmetlerini sağlayamadığını belirten Chapagain, "Filistin Kızılayı, Kudüs Hastanesi'nin yakıtının ve güç kaynağının tükendiğini ve hizmet dışı olduğunu doğruladı." değerlendirmesini yaptı.

Chapagain, Kudüs Hastanesi'nin hizmet dışı kalmasının Gazze'deki insanlar için yıkıcı sonuçları olacağını kaydetti.

Filistin Kızılayı, Kudüs Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığını açıklamıştı

Filistin Kızılayından, "Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin, yakıtın tükenmesi ve elektrik kesintisi nedeniyle hizmet dışı kaldığını ve çalışmalarının tamamen durduğunu duyuruyoruz." açıklaması yapılmıştı.

Açıklamada, "Uluslararası topluma ve insani yardım kuruluşlarına, yaklaşık bir haftadır hastaneye uygulanan ablukanın gölgesinde acil yardım ulaştırılması yönünde defalarca çağrıda bulunduk. Ancak kuruluşlar hastaneye yardım ulaştırmada aciz kaldı." ifadeleri de yer almıştı.