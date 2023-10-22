İsviçre Genel Seçim Sonuçları: Partilerin Son Durumu ve Oy Kullanma Tercihleri

İsviçre, son genel seçimlerini gerçekleştirdi ve ilk sonuçlar partilerin durumunu ortaya koydu.

İsviçre Halk Partisi Oy Oranını Artırdı

İsviçre'de gerçekleşen son genel seçimlerde, İsviçre Halk Partisi (SVP) oylarında gözlemlenen artışla yüzde 29 oy oranıyla liderliğini korudu. SRG, İsviçre'nin en bilinen televizyon kanallarından biri, sonuçları sandıklardan gelen ilk verilere dayanarak sundu. Bu sonuçlar, SVP'nin önceki seçimlere kıyasla %3,4'lük bir artış yakaladığını gösteriyor.

Yeşiller Partisi Oy Kaybında

Önceki seçimlerde dikkat çekici bir yükselişle %13 oy oranına ulaşan Yeşiller Partisi bu dönemde, %4,1'lik bir oy kaybı yaşadı.

Diğer Partilerin Durumu

İsviçre Sosyal Demokrat Partisi (SP), yüzde 17,2 oy oranıyla seçimlerden 0,4 puanlık bir artışla çıktı. Merkezi Parti, yüzde 14,7 ile sonuçlandı. Bunun yanı sıra, Liberal Demokrat Parti (FDP) oy oranında yüzde 14,6 seviyesinde kaldı. Resmi sonuçlarının tam olarak ne zaman açıklanacağı konusunda bir beklenti içindeyiz, fakat bugünün ilerleyen saatlerinde netlik kazanması olası.

İsviçre Seçmen Profili

İsviçre genelinde yaklaşık 5,5 milyon seçmen bulunuyor. Bu seçmenlerin tercihleri, Federal Meclis ve Kantonlar Meclisi üyelerini belirliyor.

Seçimde oy kullanma süreci yerel saatle 10.00'de başladı ve saat 12.00'de sonlandı. İlginç bir biçimde, İsviçre'de seçmenlerin büyük bir çoğunluğu (%90) oy kullanımını mektup ya da elektronik yollardan gerçekleştiriyor. Geriye kalan %10'luk kesim ise sandık başında oy kullanmayı tercih ediyor.

Seçim sonuçları, İsviçre'nin politik yönünü belirleyecek ve ülkenin geleceği için önemli bir dönüm noktası olacak.