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İsveç'te Filistin'e destek gösterisi

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İsveç'te Filistin'e destek gösterisi
İsveç'in başkenti Stockholm'de, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla çok sayıda kişi İsveç parlamentosu yakınında toplandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla çok sayıda kişi İsveç parlamentosu yakınında toplandı.

"Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, Gazze'de binlerce çocuğun öldürüldüğüne dikkati çeken dövizler taşıdı.

İsveç hükümetinin İsrail'e verdiği desteğe de tepki gösteren katılımcılar, İsrail'in işlediği savaş suçlarına suç ortaklığı yapmakla itham ettikleri İsveç hükümetini protesto etti.

Gösteride yapılan konuşmalarda, İsveç hükümetinin, İsrail ve Filistin'e yönelik politikası eleştirilirken, Gazze'de yaşananlara sessiz kalınmaması çağrısında bulunuldu.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, konuşmaların ardından sona erdi.

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