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İsrail'in saldırılarında 9 cami tamamen yıkıldı

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İsrail'in saldırılarında 9 cami tamamen yıkıldı
Gazze'deki Filistin hükümetinin medya ofisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 9 caminin tamamen yıkıldığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin hükümetinin medya ofisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 9 caminin tamamen yıkıldığı bildirildi.

Açıklamada, 17'si cami, biri kilise olmak üzere 18 ibadethanenin İsrail'in saldırılarında zarar gördüğü belirtildi.

Gazze'deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı yetkililerinden İkrami Salim de Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırılarda 9 caminin tamamen yıkıldığını söyledi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 83 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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