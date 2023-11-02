İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bini geçti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bu yana öldürülenlerin sayısı 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61'e yükseldi, en az 32 bin kişi de yaralandı.