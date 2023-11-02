İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bini geçti
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bu yana öldürülenlerin sayısı 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61'e yükseldi, en az 32 bin kişi de yaralandı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, kuzeydeki Beyt Hanun, Beyt Lahiye ve Keramet Mahallesi'ne ard arda şiddetli saldırılar düzenledi.Kentin güneydoğu bölgesi havadan ve topçu atışlarıyla vurulurken, Şeyh Rıdvan, Nasr Mahallesi, Şatı Mülteci Kampı ve çevresine yönelik saldırılar sürdü.
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