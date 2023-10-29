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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 8 bini geçti

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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 8 bini geçti
İsrail'in 23 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı, 302 artarak 8 bin 5'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de son 24 saatte 302 kişinin daha öldürüldüğünü belirtti.

Kudra, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülenlerin sayısının 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 62'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e, yaralı sayısının 20 bin 242'ye yükseldiğini söyledi.

İsrail ordusu, Gazze’de 450’den fazla hedefe hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 450’den fazla yere hava saldırısı düzenlediğini ve kara birliklerinin bölgede “faaliyetlerini genişletmeye” devam ettiğini açıkladı.

İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze’ye 7 Ekim’de başlattığı saldırıları şiddetini artırarak sürdürüyor.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarıyla son 24 saatte 450’den fazla hedefin vurulduğu aktarıldı

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