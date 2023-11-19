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  3. İsrail’in Gazze'deki saldırılarında ölen BM personeli sayısı 104'e çıktı

İsrail’in Gazze'deki saldırılarında ölen BM personeli sayısı 104'e çıktı

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İsrail’in Gazze'deki saldırılarında ölen BM personeli sayısı 104'e çıktı
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 18 Kasım'da Gazze'nin kuzeyinde düzenlediği hava saldırısında bir BM personelinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılarında ölen Birleşmiş Milletler (BM) personeli sayısının 104'e yükseldiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 18 Kasım'da Gazze'nin kuzeyinde düzenlediği hava saldırısında bir BM personelinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden BM personeli sayısının 104'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, bunun BM tarihinde çatışmalarda ölen en yüksek personel sayısı olduğu kaydedildi.

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