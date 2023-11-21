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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 14 bin 128'e yükseldi

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 14 bin 128'e yükseldi
Gazze'deki hükümet, "İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 828 artarak 14 bin 128 oldu. Ölenlerin 5 bin 840'ı çocuk, 3 bin 920'si kadın." açıklamasında bulundu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Telegram hesabından saldırıların 46'ncı gününde Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin yaptığı açıklamada 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülenlerin yüzde 69'unun kadın ve çocuklar olduğunu bildirdi.Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne, 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 5 bin 840'ı çocuk, 3 bin 920'si kadın olmak üzere öldürülenlerin sayısının 14 bin 128'e yükseldiği kaydedildi.

Yaralananların sayısının 33 bini aştığı aktarılan açıklamada, bunların yüzde 75'inin kadın ve çocuklardan oluştuğu ifade edildi.

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