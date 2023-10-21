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İsrail'den vatandaşlarına seyahat uyarısı

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İsrail'den vatandaşlarına seyahat uyarısı
İsrail, vatandaşlarını, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Orta Doğu, Arap ve İslam ülkelerine seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

İsrail, vatandaşlarını, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Orta Doğu, Arap ve İslam ülkelerine seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle “son günlerde dünyanın çeşitli ülkelerinde İsrail karşıtı protestolarda ciddi artış tespit edildiğine” işaret edilerek, İsrail vatandaşlarına yönelik seyahat uyarısının sıkılaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “bir sonraki duyuruya kadar, Türkiye, Mısır (Sina dahil), Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas dahil olmak üzere tüm Orta Doğu/Arap ülkelerinde kalmaktan kaçınılması” tavsiye edildi.

Açıklamada ayrıca, Malezya, Bangladeş, Endonezya gibi seyahat uyarısı olan Müslüman ülkelere ve Maldivler gibi seyahat uyarısı yapılmayan Müslüman ülkelere de gidilmemesi istendi.

Bu kapsamda, Mısır (Sina dahil) ve Ürdün'e yönelik seyahat uyarılarının “yüksek tehdit” anlamına gelen 4. seviyeye (yüksek tehdit) yükseltildiği, İsraillilerden bu ülkelere gitmemeleri ve bu ülkelerde kalanların bölgelerini mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri istendi.

Fas'a yönelik seyahat uyarısının 3. seviyeye çıkarıldığı ve bu ülkeye yönelik zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınılması tavsiye edildi.

Açıklamada, “dünyanın çeşitli ülkelerinde İsrail ve Yahudi sembollerine karşı düşmanlık ve şiddet gösterilerinin yanı sıra İsraillilere ve Yahudilere zarar verme çağrısında bulunan küresel cihat unsurlarının söylemlerinde artış görüldüğü” ifade edildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, 7 Ekim’de başlayan İsrail-Filistin çatışması nedeniyle vatandaşlarına daha önce de seyahat uyarısında bulunmuştu.

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